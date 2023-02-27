Soylu, Statlardaki siyasi sloganlar için çok sert konuştu "Bizim mesaimizi bölmesinler. Bölmek isterlerse de rahat böleriz, hodri meydan..."

Hafta sonu oynanan maçlarda bazı statlarda atılan siyasi sloganlara içişleri bakanı Süleyman Soylu, çok sert tepki göstererek "Bizim mesaimizi bölmesinler. Bölmek isterlerse de rahat böleriz, hodri meydan..." dedi

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Soylu, Statlardaki siyasi sloganlar için çok sert konuştu "Bizim mesaimizi bölmesinler. Bölmek isterlerse de rahat böleriz, hodri meydan..."

Ülkemizde yaşanan 7.7 ve 7.6 Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi sonrası, hafta sonu oynanan Fenerbahçe- Arabam.com Konyaspor ve Beşiktaş- Antalyaspor maçında, acılar üzerinden statlarda atılan siyasi sloganlara kamuoyundan çok tepki gelmişti. Konu ile ilgili hükümet tarafından nasıl bir açıklama yapılacağı merak ediliyordu. İçişleri bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamayla olaylara çok sert tepki göstererek, "Bizim mesaimizi bölmesinler. Bölmek isterlerse de rahat böleriz, hodri meydan..." dedi.

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SÜLEYMAN SOYLU AFET BÖLGESİNDE AÇIKLAMLARDA BULUNDU

Soylu'nun Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde gece yarısı yaptığı açıklama şöyle:

"Birçok mesele var her şeyle bütün arkadaşlarımız tek tek ilgileniyorlar. Sağlık açısından hijyen adımları atılıyor. Sağlık taramaları yapılıyor." dedi. Bakan Soylu aynı zamanda, "Köylerde yıkımlar var. Bütün bunların hepsi bir iş süreci içinde yürüyor. Siz bunları yaparken başkaları siyaseti inşa etmeye çalışıyorlar." ifadelerinde bulundu.

Süleyman Soylu seçimin yaklaştığını belirterek, "Öteki tarafta dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyenler varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydanına çıksın siyasetini yapsın." ifadelerini kullandı.

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"MİLLET SEÇİMDE KARARINI VERECEKTİR"

Son günlerde tribünlerde atılan siyasi sloganlar hakkında sert bir eleştiride bulunan Soylu, "Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler; devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının burada ortaya koyduğu çabaya kulak versinler. Burada insanlar yeni bir hayat oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Millet seçimde kararını verecektir.

"BİZİM MESAİMİZİ BÖLMESİNLER"

"Burada bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Bizim mesaimizi bölmesinler. Bölmek isterlerse de rahat böleriz"

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