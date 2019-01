Soylu: Tezviratlar, başarısızlıklara kılıf uydurmaya dönüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlere yönelik tezviratların başarısızlıklara kılıf uydurmaya dönüştüğünü söyledi. Bakan Soylu, adres bilgilerinin eksik olduğu tespit edilen 303 bin 55 vatandaşa çağrıda bulunduklarını 64 bin 348 vatandaşın bilgilerini yenilediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'ndan sonra helikopterle Erzurum'a geldi. Vali Okay Memiş, tarafından karşılanan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin isminin verildiği Tenzile Erdoğan Kur'an Kursu binasının açılışını yaptı. Bakan Soylu, tören sonrası Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Erzurum'un ev sahipliğinde 8 ilden, vali, jandarma komutanları, emniyet müdürlerinin yeraldığı toplantıda seçim güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Seçimlerde bütün kolluk kuvvetlerinin görev başında olacağını ifade eden Soylu, 547 bin güvenlik personelinin seçim güvenliğini sağlayacağını açıkladı.

'53 BİN 99 SURİYELİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK OY KULLANACAK'

Suriyelilerin oy kullanması, adres değişikliği gibi konularda seçimlerle ilgili tezviratların artmaya başladığını ifade eden Soylu, bakanlık olarak adres bilgisi eksik olan 303 bin 55 vatandaşa çağrıda bulunduklarını 64 bin 348 kişinin bilgilerini güncellediğini söyledi. Seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 53 bin 99 Suriyelinin oy kullanacağını vurgulayan Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinin siyasetin doğal takvimi içinde gerçekleşeceğini bildirdi.

'AKLI BAŞINDA ANKETLERLE SEÇİM SONUÇLARI BİR'

İçişleri Bakanlığı olarak sorumluluklarının açık ve net olduğunu belirten Soylu, "Her türlü şaibeden uzak, güvenin, oy kullanma hakkının, propaganda hürriyetinin tesis edildiği, seçim sonuçlarının sağlıklı, hızlı alındığı, millet iradesinin sandıklarda tam olarak tecelli ettiği bir seçim ortamını temin etmek bu bizim sorumluluğumuzun net tarifidir. Seçim sürecine ilişkin her seçimde artık duymaktan, okumaktan bıktığımız, aynı senaryolarla, temelsiz iddialarla seçim gündemi meşgul edilmeye çalışılıyor. Hemen her seçimde aklı başında anketlerle seçim sonuçları örtüşmesine rağmen bir manipülasyon çabası seçimlere şaibe karıştığı iddiaları herkesimi maalesef inandırıcı olmayan irite eden hal almıştır. 24 Haziran seçimlerinde aynı iddiayı ortaya koyanlar, şaibeye iddialarıyla insanları tahrik etmeye çalışanlar, seçim sonuçlarının netliği karşısında yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf etmişlerdir. Ne Suriyelilerin oy kullanması, ne adres kayıtlarındaki hata seçim sonuçları üzerinde tesir edecek etkiye sahip değildir. Bütün hukuki süreçler kurullar çalışmaktadır. Bütün tezviratlar birilerinin seçim sonuçları üzerinde kendilerine ait korunaklı alan oluşturmaya muhtemel başarısızlıklar karşısında bir kılıf uydurmaya haline dönüşmüştür. Yurt dışı oylarıyla birlikte 59 milyonu geçen seçmen sayısını böyle küçük hesaplarla tahrif etmeye çalışmak, akla uygun değildir. Tek gayemiz herkesin kanun kuralları çerçevesinde oyunu kullanabilmesi demokrasimizi güç vermesidir" diye konuştu.

'BİZİ KENDİLERİYLE KARIŞTIRMASINLAR'

Konuşmasında isim vermeden HDP'ye tepki gösteren Soylu, "Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Demokrasi dışı, hukuk dışı hiçbir uygulamanın içinde olmayız. Nasıl seçimi manipüle ettikleri, etmeye çalıştıkları gelen şikayetlerle terörün şubesi olan sözde siyasi anlayışının hangi numaralar yaptığını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hem her türlü bu konudaki düzenbazlığı yerine getireceksiniz hem de "cambaza bak cambaza" diye milletimizi oyalamaya ve milletimizi kandırmaya çalışacaksınız. Devlet olarak sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın özgürce, her türlü tehditten uzak oy kullanmasını temin etmektir" dedi.

