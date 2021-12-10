Soyunduğu anlar sosyal medyayı sallamıştı! Çıplak videolarını paylaşan Rus öğretmen Viktoria Kashirina libidosu yüzünden kovuldu!
Soyunduğu anlar sosyal medyayı sallamıştı! Çıplak videolarını paylaşan Rus öğretmen Viktoria Kashirina libidosu yüzünden kovuldu!
Rusya'da bir öğretmen sosyal medya hesabından soyunduğu anları paylaşınca veliler şikayette bulundu. Öğretmen Viktoria Kashirina yanlış bir şey yapmadığını ve öğrencilerini engelleyeceğini söyledi ancak okul yönetimi işine son verildiğini açıkladı.