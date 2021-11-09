Söz Dizimi ne demek, TDK'ya göre Söz Dizimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Söz dizimi ne demek? Söz dizimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi söz dizimi kelimesi. Peki söz dizimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre söz dizimi nedir, söz dizimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÖZ DİZİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Söz dizimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre söz dizimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, tümce bilgisi, nahiv, sentaks

