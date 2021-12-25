Söz Dizimsel ne demek, TDK'ya göre Söz Dizimsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Söz dizimsel ne demek? Söz dizimsel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi söz dizimsel kelimesi. Peki söz dizimsel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre söz dizimsel nedir, söz dizimsel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÖZ DİZİMSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Söz dizimsel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre söz dizimsel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söz dizimi ile ilgili olan, sentaktik

