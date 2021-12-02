Müge Anlı'da söz vermişti! Türkücü Sevgili Cüneyt Demiral canlı yayında stüdyoya arabayla geldi! Yanında getirdiği 80 bin TL'yi Safiye'ye verdi!

Türkiye onu dolandırıcı sevgili türkücü Akkuşlu Cüneyt olarak tanıdı...

Evlenme vaadiyle kendinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, mağduriyetini gidermek için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

STÜDYOYA ARABAYLA GELDİ

Dolandırıcılık iddialarını yanıtlamak için programa katılan türkücü Cüneyt Demiral hakkında programa çok sayıda şikayet telefonu gelmişti. Hakkındaki dolandırıcılık iddialarından aklanmak isteyen Demiral, Safiye Çallı'dan tahsis ettiği paraları getireceğine dair geçen haftaki programda söz verdi. Söz verdiği üzere bugünkü yayına yanında 50 bin tl değerinde bir araba ve 80 bin tl para ile katıldı. Müge Anlı bu haberi ilk olarak sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştıktan sonra canlı yayında açıklamasının ardından Cüneyt Demiral'ı davet etti.

MÜGE ANLI AKKUŞLU CÜNET OLAYI NEDİR?

Safiye Çallı, katıldığı programda evlenme vaadiyle kendinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia etti. İddiaları arasında Ankara ve Ordu'daki iki evinin parasını kaptırdığı yer aldı.

Elindeki tüm birikiminden olan Çallı, sevgilisine sık sık borç olarak para gönderdiğini söyledi. İddiaya konu olan Türkücü Cüneyt'in sattığı evlerle araba ve arsa aldığı ortaya çıktı. Genel vekaletname de verdiğini söyleyen Çallı, İstanbul'da ev alacağı vaadiyle kandırıldığını belirtti. Hakkında dolandırıcılık iddiaları olan Cüneyt Demiral ise iddiaları yanıtlamak için programa katıldı. Program esnasında çok sayıda mağdur kadından telefon geldi. İddiaları reddeden Cüneyt, Safiye Çallı'dan aldığı paraları "Perşembe günü getireceğim" diyerek bir söz verdi ve stüdyoya 50 bin tl değerinde bir araba ve 80 bin tl para getirdi.

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