Sözcü Gazetesi cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini böyle duyurdu: Adam yine kazandı!

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yeniden zaferle çıkan Erdoğan için Sözcü Gazetesi öyle bir bildirim attı ki görenler şaşırdı.

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Sözcü Gazetesi cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini böyle duyurdu: Adam yine kazandı!

Türkiye bugün, İkinci Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandığa gitti.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan fark atarak önde kapattı.

SÖZCÜ GAZETESİ BÖYLE İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP'ye yakınlığı ile bilenen Sözcü gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini 2018 seçimlerine atıfta bulunan ve slogan haline gelen bir cümle ile duyurdu;

"Adam yine kazandı...!"

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