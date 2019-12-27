Sözcü Gazetesi davasında flaş karar!

Sözcü Gazetesi davasında gazetenin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, 1 kişi ise beraat etti.