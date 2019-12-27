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Sözcü Gazetesi davasında flaş karar!
Sözcü Gazetesi davasında flaş karar!
Sözcü Gazetesi davasında gazetenin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, 1 kişi ise beraat etti.
27 Aralık 2019 Cuma 11:37
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