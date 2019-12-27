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Sözcü Gazetesi davasında karar

Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırıldı.

Sözcü Gazetesi davasında karar

Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırıldı.

Sözcü gazetesi çalışanlarının FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'ı 3 yıl 4 ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Gökmen Ulu'yu ,ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Mediha Olgun'un beraatine karar veren mahkeme gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay'ın ise dosyası ayrıldı.

Kaynak: İHA




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