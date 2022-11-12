Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar

Sözcü Gazetesi ve internet sitesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uygulanan haber ambargosu kaldırıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve adını geçtiği haberlere Sözcü Gazetesi ve internet sitesinde yer verilmemeye başlanmıştı. Özellikle 28 Ekim’de İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı basın toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu fotoğrafa yer verilmemesi dikkat çekmişti.

SÖZCÜ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz. Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler" demişti.

Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar

AMBARGO KALDIRILDI

Bu açıklamadan günler sonra İmamoğlu'na uygulanan ambargo kaldırıldı. Sözcü, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiğine yönelik dava sonrası yaptığı açıklamaları gazetesinde manşet yaparken internet sitesinde İmamoğlu'na ilişkin haberlere yer vermeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü'den İsmail Şahin’in 11 Haziran’da ”İBB’nin Levent’teki arsa satışında sürpriz isimler” ve 28 Temmuz’da yayımlanan ”İmar planı iptal edilen Etiler Polis Yüksekokulu arazisinde inşaat devam ediyor!” başlıklı haberlerinin İmamoğlu ve Sözcü gazetesi arasındaki gerginliklerin başlamasına neden olduğu iddia edilmişti.

Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar

İmar haberlerinin ardından Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine "Hakkınızda ihbar var" denilerek zabıta ekibi gönderilince İBB/İmamoğlu haberlerinin gazeteye ve internet sitesine girilmemesine karar verildi.

İBB'ye yakın olduğu bilinen Twitter hesaplarından Sözcü gazetesinin İBB'ye sansür uyguladığı paylaşımları yapılmıştı. Söz konusu iddialar hakkında Medyascope'tan Ali Deniz Çakır'a konuşan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gerilim yaşandığını doğruladı.

Öte yandan İBB'den konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmamıştı.

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