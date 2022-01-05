Sözcü gazetesinin yazarı Yılmaz Özdil'den sevenlerine kötü haber! "Biraz dinleyim, geleceğim"

Bu sabah, Sözcü gazetesinin yazarlarından Yılmaz Özdil'in köşesine göz atan vatandaşları, "Covid nedeniyle kapalıyız" yazısı karşıladı. Sevenlerine koronavirüse yakalandığını esprili bir yöntemle duyuran Özdil, eklem ağrılarının olduğunu da belirtti. Ünlü yazar, bir süre dinlenmek istediğini, bu sebeple yazılarına daha sonra devam edeceğini de bildirdi.

"COVİD NEDENİYLE KAPALIYIZ"

Yılmaz Özdil, koronavirüse yakalandığını, "Covid19 nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı eklem ağrısı filan. Biraz dinleneyim geleyim." ifadelerini kullanarak okuyucusuna bildirdi.