Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!

Sözcü'nün internet sitesi ve gazetesinde Ekrem İmamoğlu'na ilişkin haberlere yer vermemesinin nedeni ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!

Son günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haberleri Sözcü Gazetesi ve internet sitesinde yer almıyor. Özellikle 28 Ekim’de İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı basın toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu fotoğrafa yer verilmemesi dikkat çekmişti.

Sözcü - İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!

Söz konusu gerilimi Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz doğruladı. T24'ün haberine göre Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz bu konuya ilişkin olarak," İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz. Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Sözcü'den İsmail Şahin’in 11 Haziran’da ”İBB’nin Levent’teki arsa satışında sürpriz isimler” ve 28 Temmuz’da yayımlanan ”İmar planı iptal edilen Etiler Polis Yüksekokulu arazisinde inşaat devam ediyor!” başlıklı haberlerinin İmamoğlu ve Sözcü gazetesi arasındaki gerginliklerin başlamasına neden olduğu iddia edilmişti.

Sözcü - İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!

İmar haberlerinin ardından Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın annesinin evine "Hakkınızda ihbar var" denilerek zabıta ekibi gönderilince İBB/İmamoğlu haberlerinin gazeteye ve internet sitesine girilmemesine karar verildi.

İBB'ye yakın olduğu bilinen Twitter hesaplarından Sözcü gazetesinin İBB'ye sansür uyguladığı paylaşımları yapılmıştı. Söz konusu iddialar hakkında Medyascope'tan Ali Deniz Çakır'a konuşan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gerilim yaşandığını doğruladı.

Öte yandan İBB'den konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Sözcü - İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!

AMBARGO KARARINI KİM VERDİ?

Sözcü koridorlarında, İmamoğlu'na haber ve fotoğraf ambargosu kararının Burak Akbay'dan geldiği konuşuluyor.

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