Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!

2020 yılı Eylül ayından bu yana Sözcü Gazetesinde köşe yazarlığı yapan İsmail Saymaz aldığı ani bir kararla gazeteden ayrıldı. Veda yazısı kaleme alan Saymaz'ın şaşkınlık yarattı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Bir yıldır köşe yazarı olarak çalıştığım Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü çalışanlarına ve okurlarına selam olsun." ifadelerini kullandı.

Bir yıldır köşe yazarı olarak çalıştığım Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü çalışanlarına ve okurlarına selam olsun. https://t.co/aCeQ0wvYaC — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 5, 2021

SAYMAZ: KARDEŞ MECRADA DEVAM EDECEĞİM

Saymaz, Sözcü okurlarına veda ettiği köşe yazısında " Merak eden varsa diye yazıyorum; mesleğime kardeş bir mecrada devam edeceğim." diyerek yeni çalışacağı yeri açıklamadı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ancak Medya Radar'ın haberine göre İsmail Saymaz, Halk TV kadrosuna katıldı. Saymaz'ın köşe yazılarının da Halk TV'nin internet sitesinde yayınlanacağı ifade edildi.