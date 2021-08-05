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  3. Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!

Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün kaleme aldığı köşe yazısıyla Sözcü'den ayrıldığını açıkladı. Saymaz yeni çalışacağı kurumu açıklamazken," Merak eden varsa diye yazıyorum; mesleğime kardeş bir mecrada devam edeceğim." dedi.

Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!

2020 yılı Eylül ayından bu yana Sözcü Gazetesinde köşe yazarlığı yapan İsmail Saymaz aldığı ani bir kararla gazeteden ayrıldı. Veda yazısı kaleme alan Saymaz'ın şaşkınlık yarattı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Bir yıldır köşe yazarı olarak çalıştığım Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü çalışanlarına ve okurlarına selam olsun." ifadelerini kullandı. 

 

 

SAYMAZ: KARDEŞ MECRADA DEVAM EDECEĞİM

Saymaz, Sözcü okurlarına veda ettiği köşe yazısında " Merak eden varsa diye yazıyorum; mesleğime kardeş bir mecrada devam edeceğim." diyerek yeni çalışacağı yeri açıklamadı. 

Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ancak Medya Radar'ın haberine göre İsmail Saymaz, Halk TV kadrosuna katıldı. Saymaz'ın köşe yazılarının da Halk TV'nin internet sitesinde yayınlanacağı ifade edildi. 

Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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