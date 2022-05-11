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  3. Sözcü'nün yalanı yine ortaya çıktı! 'Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival' yalanı ellerinde patladı!

Sözcü'nün yalanı yine ortaya çıktı! 'Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival' yalanı ellerinde patladı!

MEB tarafından Suriyeli öğrencilere Antalya'da beş yıldızlı otelde festival düzenleyeceğini yazan Sözcü'nün haberi yine elinde patladı. Organizasyonun masraflarının Avrupa Birliği FRIT fonu tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün yalanı yine ortaya çıktı! 'Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival' yalanı ellerinde patladı!

Sözcü gazetesi "Suriyeli öğrenciler 5 yıldızlı otelde 5 gün ağırlanacak" başlıklı bir haber yayınladı.

Sözcü, söz konusu haberde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı algısı yaratarak "Milli Eğitim, helal festivale 4,6 milyon lira harcayacak" ifadelerini kullandı.

YALAN ORTAYA ÇIKTI

Haberin spotunda ise "MEB, meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı bir festival düzenliyor. Bu ay planlanan 5 günlük gençlik festivali, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak" dedi.

Sözcü'nün yalanı yine ortaya çıktı! 'Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival' yalanı ellerinde patladı!

KENDİ HABERİ İLE ÇELİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın masrafları karşıladığı algısını ortaya koyan Sözcü, kendi haberinin içinde kendi ile çelişti.  Sözcü'nün haberinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu aracılığıyla finanse edilen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'' kapsamında, Suriyeli gençler için bu ay 5 günlük Gençlik Festivali düzenleneceğini yazdı. Ancak fonun Avrupa Birliği fonu olduğundan haberinde belirtmedi.

AVRUPA BİRLİĞİ FRIT FONU GİDERLERİ KARŞILIYOR

Mültecilerle ilgili bu festival "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'' kapsamında yapıldığı gibi giderleri ise Avrupa Birliği Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) fonu tarafından karşılanıyor.

Avrupa Birliği'nin FRIT ismiyle oluşturulan fonu, iki eşit dilime bölünerek 6 milyar Avroluk bir bütçeye sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği bu para Türkiye'ye projeler karşılığında gönderiliyor. Ayrıca FRIT fonu için Avrupa Birliği'nin 2024'e kadar ek 3 milyar Avro bütçe ayıracağı tahmin ediliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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