Sözen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden sanatçılara sert tepki

Dünya Beşten Büyüktür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, son günlerde bir takım sözde sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ederek hadlerini ve maksatlarını aştığını söyledi.

Bunların isminin önünde sanatçı ibaresi olsa da beyinlerinin sulanmış, köhnemiş beyin fukarası kimseler olduğunu belirten Ziya Sözen, bu sözleri sarf edenlerin hayatlarının yarısı sarhoş halde, bilinçleri kapalı geçen insanlar olduğunu kaydetti. Sözen, "Zaman zaman ayıldıklarında ne dediklerini bilmiyorlar. Bunlar sanatsal anlamda topluma hiç bir şey vermemişler. Oynadıkları tiyatrolarda, sözde sanat adına yaptıkları faaliyetlerde toplumun değerlerine küfür etmiş, söylemlerinin çoğu argo içerikli olan sanat düşmanları kişilerdir. Bu zavallılar şimdiye kadar bu toplumu ayrıştırmak, toplumun değerlerine hakaret etmek, küfretmek, gençlerimize zehir aşılamak dışında ne yaptılar? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu zavallılara soruyorum; bu güne kadar bu memlekete kaç eser kazandırdınız? Ülkemizi ulusal anlamda hangi eserinizle temsil ettiniz? Cevap kocaman bir hiç. Bu zavallılar dünyayı ve Türkiye'yi kendi eksenleri etrafında dönüyor zannediyorlar. Türkiye sizden ibaret değildir" dedi.

Bu sözleri sarf edenlerin zavallı olduklarını belirten Ziya Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu zavallı beyin fukaraları, değişen, dönüşen Türkiye'de kendilerine zemin bulamadıkları için, artık toplumda itibar görmedikleri için, sözleri ve sözde sanatları toplumda itibar görmediğinden sağa sola saldırmakta, sonunda hızlarını alamayarak Cumhurbaşkanımıza tehditler savurmaktadırlar. Bu beyinleri sulanmış zavallılar bilmelidir ki, bu ülkede kendisini Cumhurbaşkanına siper edecek, feda edecek milyonlarca insan vardır. Çapınızdan büyük işlere kalkışmayın. Bunun altında ezilir, boğulursunuz. Son olarak bu beyin fukaralarına şunu hatırlatmak istiyorum. "İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep. Okusa alim olsa yine merkep, yine merkep'. Bu sözleri sarf eden zavallıları nefretle kınıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA