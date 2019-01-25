Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Bu takım şampiyon olacak. Bunu yazın bir yere" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta açılış maçında lider Gençlerbirliği, Osmanlı Stadında ağırladığı Altınordu karşısında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erhan Sözeri basın mensuplarına maçın değerlendirmesini yaptı. Sözeri, "Murat Şeker ve ekibi çok iyi maç yönettiler genç hakemlerimizi tebrik ediyorum. Altınordu takımını da tebrik ediyorum, maç sonuna kadar oyun disiplininden kopmadılar ve kazandılar. Altınordu takımının bir oyun standardı var bunu biliyorduk, baskımızı iyi yaptık aslında ama 80. dakikada yediğimiz gol mağlup olmamıza neden oldu. Bize gelirsek; oyunu kenarlara taşımaya çalıştık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Nadir'in ilk yarıda direkten dönen topu bence kırılma noktasıydı. Ancak oyuncularımın; istek ve arzusundan son derece mutluyum. Geçen hafta oynanan oyundan hiç memnun değildim. Taraftarımıza gelirsek, onlardan sabırlı olmasını bekliyorum. Taraftar, transfer diye bağırırsa takım moral kaybeder. Bu oyuncular, 41 puanı aldı. Futbolda her şey var, zaman zaman böyle skorlar olacak. Takımım kazanmak için her şeyi yaptı. Kimse transfer beklemesin. Biz dik duracağız, taraftarımız da dik durarak takımımızın yanında olmalı. Buradan duyuruyorum; bu takım şampiyon olacak. Bunu yazın bir yere. Ligin ikinci yarısındaki maçlar zor olur, oyuncularım da soyunma odasında ağlamaklı. Biz bir söz verdik, bu takımı şampiyon yapacağız, diye. Avantajlarımız vardı onları biraz kaybetmeye başladık. Sezon sonunda inşallah Gençlerbirliği takımı inşallah şampiyonluğu kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA