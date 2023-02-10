Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle büyük bir acı yaşıyor. 10 ili vuran depremde can kaybı sürekli artarken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki sürecin daha hızlı yönetilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 3 aylık Olağanüstü Hal ilanı (OHAL) dün TBMM'de görüşüldü.

AK PARTİLİ YAKUP TAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Kurul'da bir konuşma gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem felaketi hakkında konuştu.

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Malatya'dan Adıyaman'a giderken depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın kabrini ziyaret ettiğini ve Taş'ın defin işlemleri devam eden akrabalarının cenaze törenlerine katıldığını söyleyen Destici duygu dolu anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Adıyaman BBP İl Başkanı Nihat Komşu'nun ve eşinin enkaz altında olduğunun bilgisini veren Destici, Komşu'nun kızı Nilsu'nun durumu hakkında bilgi verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Destici şunları söyledi:

"Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması..."

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Destici'nin bu anlarda konuşmakta zorlandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.