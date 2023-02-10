Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler

Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de deprem felaketine ilişkin yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Destici partisinin Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu ve eşinin enkaz altında olduğunu, Komşu'nun kızı Nilsu'nun ise kolu ve bacağının kesildiğini söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle büyük bir acı yaşıyor. 10 ili vuran depremde can kaybı sürekli artarken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki sürecin daha hızlı yönetilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 3 aylık Olağanüstü Hal ilanı (OHAL) dün TBMM'de görüşüldü.

Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler

AK PARTİLİ YAKUP TAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Genel Kurul'da bir konuşma gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem felaketi hakkında konuştu.

Malatya'dan Adıyaman'a giderken depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın kabrini ziyaret ettiğini ve Taş'ın defin işlemleri devam eden akrabalarının cenaze törenlerine katıldığını söyleyen Destici duygu dolu anlar yaşadı.

Sözleri boğazına düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı! BBP lideri Mustafa Destici'den yürek yakan sözler

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Adıyaman BBP İl Başkanı Nihat Komşu'nun ve eşinin enkaz altında olduğunun bilgisini veren Destici, Komşu'nun kızı Nilsu'nun durumu hakkında bilgi verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Destici şunları söyledi:

"Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması..."

Destici'nin bu anlarda konuşmakta zorlandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İlgili Haberler
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!
Çiçeklerin parçalarını yiyerek yaşama tutundu! Enkaz altından çıkan genç korku dolu anları böyle anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da konuştu! Hane başına 15 bin lira yardım verilecek, kira yardımı yapılacak
Kahramanmaraş'taki son durum yürekleri acıttı! İşte Kahramanmaraş depreminin görüntüleri...
Kahramanmaraş'taki son durum yürekleri acıttı! İşte Kahramanmaraş depreminin görüntüleri...
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gamze Özçelik deprem bölgesinde sıcak yemek dağıttı: "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz, bu da geçer diyoruz"
Gamze Özçelik deprem bölgesinde sıcak yemek dağıttı: "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz, bu da geçer diyoruz"
Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı
Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Araçlar beşik gibi sallandı
Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
MSB açıkladı: Mehmetçik yaraları sarmaya devam ediyor
MSB açıkladı: Mehmetçik yaraları sarmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda konuştu: "Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda konuştu: "Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız"
"Bu nasıl bir terbiyesizlik!" Deprem destek hattına cinsel organlarını attılar! Ünlü psikolog Esra Ezmeci, ateş püskürdü: "Sizi sapık diye şikayet edip..."
"Bu nasıl bir terbiyesizlik!" Deprem destek hattına cinsel organlarını attılar! Ünlü psikolog Esra Ezmeci, ateş püskürdü: "Sizi sapık diye şikayet edip..."
Son Haberler
Gonzalo Bettini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Bettini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Bettini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Bettini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Sbuttoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sbuttoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Sbuttoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sbuttoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kahramanmaraş'ta kalbe oturan görüntü! Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor, gözyaşları dinmiyor...
Kahramanmaraş'ta kalbe oturan görüntü! Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor, gözyaşları dinmiyor...
Hatay'da depremin etkisi gün yüzüne çıkıyor! Zarar gören camiler görenlerin içini burktu
Hatay'da depremin etkisi gün yüzüne çıkıyor! Zarar gören camiler görenlerin içini burktu
Çok Okunanlar
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AFAD'dan enkaz ihbarlarına ilişkin açıklama: Kirli bilgileri paylaşanlara işlem yapılacaktır
AFAD'dan enkaz ihbarlarına ilişkin açıklama: Kirli bilgileri paylaşanlara işlem yapılacaktır
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?