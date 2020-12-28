Sözleri tepkiye neden olmuştu! Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında katıldığı bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve programdaki konuşma kayıtları istenmişti.

Alınan bilgiye göre Prof. Dr. Sofuoğlunun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlunun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlunun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de “Derin Kutu” adlı programa katılarak üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullanmıştı. Stüdyodaki diğer konuklar “Hocam ağır oldu. Genelleme yapmayın” diyerek Sofuoğlu'na tepki göstermişti.

Ancak Sofuoğlu sözlerini savunarak, "İstisna değil. Gördüklerim var. Gelin ben size apartları gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sofuoğlu'nun üniversiteler için sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Yavuz yaptığı paylaşımda, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan 'fuhuş evleri' söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sosyal medya hesabından, ''Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. '' paylaşımında bulunmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu üniversitelere yönelik "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepki göstermiş ve üniversiteler ve gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek," Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir." demişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Sofuoğlu hakkındaki soruşturmanın ''halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama'' suçundan olduğu öğrenilmişti.

Yüksek Öğretim Kurumları Başkanı Yekta Saraç tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerine yer verilmişti.

Show TV'nin Ana Haberini sunan Ece Üner,"üniversiteler fuhuş evi" diyen Ebubekir Sofuoğlu'na tepkisini "Üniversiteler fuhuş evi diyen Sofuoğlu üniversitede profesördür. Üniversiteler fuhuş evi ise o halde Sofuoğlu kendisini ne olarak itham etmiştir?" sorusu ile göstererek "Bu gibi adamların görülmesi için illa bu derece çıkıp saçmalaması mı lazım? Bu zihniyetiyle buralara nasıl geldi?” ifadelerini kullanmıştı.

Sofuoğlu'na tepki gösteren bir başka isim de Nevşin Mengü Olmuştu. Sofuoğlu'na "Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar, devletin ve hocanın görevi öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Başka işiniz yok mu? Bu adamın öğrencisiyseniz zaten gitmeyin, bu kafalardan öğrenecek bir şey yok" diyen Mengü, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıitı:

"Sofuoğlu'nun Twitter'da bir paylaşım yaptığını anımsatan Mengü, "Haksız yere suçlanıyorum. Ben üniversite demedim, apartlar dedim' diyor. Velev ki apartlar olsun Sayın Sofuoğlu; kime ne sizin, nerde, kiminle kimin seks yaptığından…

"Yani, siz bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar… Devletin görevi, hocanın görevi, öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? "Öğrenciler derse katılmıyorlar" diyor, bu beyefendinin öğrencisiyseniz gitmeyin çocuklar zaten o derslere, öğreneceğiniz bir şey yok bu kafalardan.

"Yale Üniversitesi bedava Youtube'a videoları koymuş derslerini yayınlıyor. Altyazıyla açın, izleyin bunun dersine katılıp, bundan öğrenecek bir şey yok. Beyefendi bir önceki yüzyıla ait. Gitsin bir önceki yüzyılda yaşasın."