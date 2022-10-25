Sözlerine katlanamadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde skandal bir olay yaşandı. CHP'liler törende, "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum." diyen Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul Tuzla'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin 3. Kademesi için açılış töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Sözlerine katlanmadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİNCE SÖZÜ KESİLDİ

Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı. Yazıcı'nın kürsüde, “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” sözleri bazı kişiler tarafından saygısızca kesildi.

Sözlerine katlanmadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!

KONUŞMA SONRASI BAŞKAN YAZICI'YA SALDIRDILAR

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı’yı makam aracına kadar takip eden şahıslar, Başkan Yazıcı’ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sözlerine katlanmadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!

ŞADİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30’da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım.

2017’de ihalesi yapılan, 2018’de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim.

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ettim.

Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim. Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla’ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım.

3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş’a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.

İBB’nin Tuzla’ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim.

Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm.

Maalesef, Sayın İBB Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; “provokasyon yaptığım”, “muhatabı olmadığım”, “1,5 sene sonra olmayacağım” vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş.

Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim?

Tuzla’ya yapılan yatırımlarda hakkı teslim etmemizi, Tuzla’nın haklı taleplerini dile getirmemizi, holiganlarıyla engelleyeceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Hakkı olanın hakkını teslim etmeye, hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz."

Sözlerine katlanmadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!

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