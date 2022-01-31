Sözleşmeli 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 bin öğretmen ataması töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında eğitime yapılan yatırımlar ve öğretmenlerin ataması hakkında bilgi verirken yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz birer eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. 2021-2022 yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı şekilde tamamladık. Okullarımızı açık tuttuk. Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Sürekli karamsarlık aşılayarak öğretmen ve öğrencilerimizin yüreğine korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular. Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Bu kritik dönemi alnımızın akıyla atlattık. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, MEB'in tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum.

"EĞİTİM İÇİN HARCADIĞIMIZ HER BİR KURUŞU EN BÜYÜK YATIRIM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz.

"YENİ ÖĞRETMEN ALIMLARIMIZI SÜRDÜRDÜK"

Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

"ODAKLANMAMIZ GEREKEN HUSUS, EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR"

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz. Bundan sonra esas odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini arttırmaktır. Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu, lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"DİNAMİK, AÇIK FİKİRLİ, SORUMLU FERTLER OLARAK YETİŞTİRMENİZİ BEKLİYORUZ"

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Atamaların ardından bazı öğretmen adaylarının gözyaşlarını tutamadığı görülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan ataması yapılan adayları tebrik etti.