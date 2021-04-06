Sözleşmeli er maaşı 2021 | Sözleşmeli er ne kadar maaş alıyor 2021?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 Yılı (2021/2 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru İlanı yayımlandı. Sözleşmeli er başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvurular devam ederken Sözleşmeli er maaşı merak konusu oldu. Sözleşmeli er ne kadar maaş alıyor 2021?

SÖZLEŞMELİ ER NE KADAR MAAŞ ALIYOR 2021?

Sözleşmeli Erlerin alacakları maaş görev yeri, eş, çocuk sayısı, medeni hali, görev süresi gibi etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Ancak sözleşmeli erler en az 3 bin 750 lira maaş alır. En yüksek Sözleşmeli Er maaşları ise 4 bin 500 liradır.

SÖZLEŞMELİ ER GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Sözleşmeli Er olarak göreve başlayanlar 3 yıldan az olmamak ve 4 yılı aşmamak kaydıyla ilk sözleşme imzalar.

Kara kuvvetleri uzman erbaş alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli er başvuru ekranı