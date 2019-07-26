Sözleşmeli öğretmenler eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yaptı

Türk Eğitim-Sen üyeleri, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mağduriyetlerinin giderilmesi için Ulus heykelinin önünde eylem yaptı.

Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, birçok sözleşmeli öğretmen ve ailesi katıldı. Öğretmenler ve eşleri ayaklarına prangalar takarak, ellerinde valiz ve evlilik cüzdanlarını taşıdı.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Akkaş, "O dönemde sözleşmeli öğretmenlik 4 yıl sözleşmeli, 2 yıl da kadrolu olmak üzere 6 yıl çakılı çalıştırma esasına dayanıyordu. 4+2 yıl olan sözleşmeli öğretmenliğin 3+1 şeklinde esnetilmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitimde Vizyon Belgesi'nde yer almış, ancak hayata geçirilmemişti. Milli Eğitim Bakanlığı bu düzenlemeyi Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirmeyi planlıyordu ancak bu kez de 2016 yılında atanan arkadaşlarımız bu düzenlemeden faydalanamayacaktı. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen olarak "torba kanununa bir madde ekleyelim ve 2016 yılında sözleşmeli öğretmenlerimizin 3+1 düzenlemesini sağlayalım önerisini getirdik. Milli Eğitim Bakanlığı da bu öneriye destek verdi. 5 Temmuz'da da yürürlüğe girdi" şeklinde konuştu.

Tayin haklarından faydalanmak istedikleri ifade eden Akkaş, "Soruyoruz 3+1 düzenlemesi torba kanuna sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin hakkından faydalanması için eklenemedi mi? Eklendiyse neden ağustos ayı mazeret tayin hakkından faydalanamıyorsunuz? Bu konuda çözüm bellidir. Türk Eğitim-Sen olarak 11 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 3 yıl çalışma süresi hesabında 31 Ekim tarihinin baz alınmasını istedik. Bu yöntem izlenirse ortada mağduriyet kalmayacaktır" diye konuştu.

Eşiyle bir araya gelmek istediğini belirten Ayşe Durdu, "Öğretmen olmak istedim. Öğretmen olmak istediğimde sözleşmeli diye bir şey yoktu. Sadece kadrolu vardı. Evlendikten sonra atandım. Eşim de devletin personeli ama bir araya gelemiyoruz. Eşimle bir araya gelmek istiyorum. Mesleğimi onun yanında yapmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA