Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih ekranı e-Devlet | Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? Kaç tercih hakkı var?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? sorusu gündemde. Binlerce öğretmen adayı MEB'in Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü mülakatına katıldı. Sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz'da açılacak. Adaylara daha sonra Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihlerinde bulunacak. İşte e-Devlet üzerinden alınacak Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri hakkında bilgiler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in takvimine göre Sözleşmeli Öğretmenlik için atama tercihleri 1 Eylül'de başlayacak. Tercih ekranı 6 Eylül'e kadar açık kalacak.

ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenliğe atama tercihleri e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak. Adayların tercih başvurularını onaylatmak herhangi bir il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek yoktur.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCH EKRANI

MEB'den yapılan açıklamada, ''Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır'' bilgisi verildi.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 okul tercih edebilir.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 8 Eylül'de e-devletten açıklanacak Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilir.