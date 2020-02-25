Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 sorgulama linki

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Saat kaçta açıklanacak? Açıklandı mı? soruları sözleşmeli öğretmenlik mülakatına girenler tarafından internette araştırılmaya başlamışken sonuçlar açıklandı. Peki Sonuçlar nasıl ve nerede öğrenilir? Tüm merak edilenler haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı.

20 Bin Öğretmen Ataması Kapsamında Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı



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?? https://t.co/G4tqJGDcUE pic.twitter.com/JdjLuky6jI — MEB (@tcmeb) February 25, 2020

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SORGULAMA LİNKİ NE?

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

SÜRESİ İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMAYANLARA NE OLACAK?

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiğİ tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif

olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu

olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve

başlatılmayacaktır.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ NASIL 2020?

Sözlü sınavların yapılması 5-22 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanması 25 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçlarına dair itirazların alınması 26-28 Şubat 2020

Sözlü sınav sonuçları itirazların sonuçlanması 6 Mart 2020

Atama tercihlerinin yapılması 9-13 Mart 2020

Atama tercihlerinin sonuçlanması 18 Mart 2020

20 BİN EK ATAMA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin ek öğretmen ataması yapacaklarını hatırlatarak, “Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

EK ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteyi bitiren öğrencilerin beklenti içinde olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu beklentileri karşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. 2020 MEB öğretmen atama planlamasının normalde 20 bin olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk buna ek olarak 20 bin öğretmen atamasının da tamamlanacağını ekledi. Açıklamasının devamında atamaların ne zaman gerçekleştirileceği sorusuna ''Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk." cevabını verdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev alan kişiler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır. Bu şekilde düşünce yapısı nedeniyle oldukça iyi bir sistem gibi görülmektedir. Öğretmenlerin kendini tekrarlamasını ve oldukları yerde saymasını engelleyen sürekli olarak kendini geliştiren öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmıştır..