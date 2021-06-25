Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2021? 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Haziran’da sözlü mülakata katılan öğretmen adayları merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. İşte 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

MEB, sözlü mülakat sonuçlarının 8 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.

KARANTİNADAKİ ADAYLAR SÖZLÜ SINAVLARA NE ZAMAN GİRECEK?

Pandemi nedeniyle karantinada olup sözlü sınava katılamayan adaylar başvurularını, 17 Mayıs-25 Haziran'da yaptı. Bu adayların sözlü sınavları ise 28 Haziran-2 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

EN ÇOK ATAMA HANGİ ALANDA YAPILACAK?

En çok ataması yapılacak alanlar şöyle;

2 bin 883 kontenjan sınıf öğretmenliği

2 bin 94 kontenjan özel eğitim

1938 kontenjan İngilizce

1805 kontenjan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri