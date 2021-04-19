Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atanacak olan 20 sözleşmeli öğretmenin 18 Mayıs'ta sözlü sınava girmeye başlayacak. Sözlü sınavlar pandemi koşullarında 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak yapılacak. Sözlü sınav için bekleyiş sürerken sınavlara nereden katılım sağlayacağı da merak ediliyor. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2021 AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz belli olmadı. Mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih kılavuzda yer aldı. Mülakat yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı aşağıdaki adresten duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ ÖĞRENME EKRANI