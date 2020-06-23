Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı 2020

MEB bünyesinde görev alacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılacak sözlü sınav merkezleri e-devlet’te yayımlandı. 60 bin sözleşmeli öğretmen adayının mülakata çağırılacağı öğrenildi. Sonuçlara göre ise 20 bin öğretmen ataması yapılacak. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

SONUÇLARA İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Her branş için açılan kadro sayısının 3 katı kadar öğretmen adayı mülakata çağrılıyor. Mülakata çağrılan öğretmen adayları KPSS10, KPSS120 ile KPSS 121 puanlarına göre en yüksek alandan en düşük öğrenciye kadar yapılan sıralama içerisinden yüksekten düşüğe doğru belirleniyor. Toplam kadro 20 bin olduğu için bu sayının üç katı olan 60 bin kişi de mülakata çağrılacak.

KAÇ ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.