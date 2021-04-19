Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav ne zaman 2021? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri öğren!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihlerini duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde uzaktan uygulanacak. 3 dönem halinde olacak sınavların ilki 18 ila 22 Mayıs, ikincisi 25 ila 28 Mayıs, üçüncüsü ise 1 ila 4 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav ne zaman 2021? İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri öğrenme ekranı...
20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci devam ediyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Bu kez gözler sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihlerine çevrildi. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav ne zaman 2021?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN 2021?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 3 dönem halinde olacak.
*1. dönem sınav tarihleri: 18 ila 22 Mayıs
*2. dönem sınav tarihleri: 25 ila 28 Mayıs
*3. dönem sınav tarihleri: 1 ila 4 Haziran 2021
Öte yandan 21-25 Haziran'da sözlü sınava katılamayanların çevrimiçi sınava tabi olacakları öğrenildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI 2021?
Merakla beklenen sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin ilanı 3 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA MEB