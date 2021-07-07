Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak 2021? https://www.turkiye.gov.tr Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik için bir çok kişi 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında sözlü sınava katılmıştı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Öğretmen adayları sonuçlarını öğrenmek için bekleyişte. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak 2021? MEB.gov.tr sözlü sınav sonucu sorgula ekranı haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2021?

MEB, sözlü sınav sonuçlarını 8 Temmuz 2021 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama adresi üzerinden erişime açacak. Adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri ise 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.

KİMLER KAÇ TERCİH YAPACAK?

Sözlü sınav puanı 60 ve üzerinde olan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları da 8 Eylül'de yine e-devletten açıklanacak.