Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına nasıl bakılır 2021? turkiye.gov.tr e-Devlet MEB sözlü mülakat sonucu sorgula!

Sözleşmeli öğretmenlik için bir çok kişi 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında sözlü sınava katılmıştı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçlarını 8 Temmuz itibariyle açıklandı. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına nasıl bakılır 2021? turkiye.gov.tr sözlü sınav sonucu sorgula ekranı haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

MEB, sözlü sınav sonuçlarını 8 Temmuz 2021 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI!

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri ise 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.

KİMLER KAÇ TERCİH YAPACAK?

Sözlü sınav puanı 60 ve üzerinde olan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları da 8 Eylül'de yine e-devletten açıklanacak.