Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerinin merakla beklediği duyuru yapıldı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı? | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri | e-devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıklandığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev alacak öğretmenler için atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Takvim içerisinde ayrıca hangi alandan kaç alım yapılacağı bilgisi de paylaşılmıştı.

İlk sırada 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği yer alırken, 2 bin 94 özel eğitim öğretmenliği, bin 938 İngilizce öğretmenliği, bin 260 ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 4 rehberlik öğretmenliği atamaların yüksek olduğu alanlar arasında yer almıştı.

Mülakat yerleri belli oldu. 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı:

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yine atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs’ta başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.

2021 ATAMA TAKVİMİ

2021 yılında ataması yapılacak öğretmenlerin atama sürecine ilişkin takvimi ise şu şekilde...