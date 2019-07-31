Sözleşmeyi halay çekerek kutladılar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ bünyesindeki 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede, 5 bin 80 personelin taban ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. İşçiler, sözleşmeyi davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kıdem tazminatı için "Bizim son kalemizdir, kırmızı çizgimizdir" dedi.

İZENERJİ'de örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube arasındaki 6'ncı dönem toplu iş sözleşmesi (TİS), Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel- İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve çok sayıda işçinin katıldığı törenle imzalandı. İşçiler, sözleşme töreninde "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz', "İnadına sendika inadına DİSK', "Birleşe birleşe kazanacağız', "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

SOYER: DİP DALGASI GELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yaptığı konuşmada, "31 Mart'tan bu yana, 2 Haziran ve 23 Haziran'da devam ettiğini gördüğümüz bir dip dalgası geliyor. İlk defa siyaset yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı dizayn ediliyor, planlanıyor. Yani aşağıdan gelen dip dalga, yukarıdaki siyasi aktörleri, siyasal partileri değiştirmeye başladı. Bu ne demek? Kibrin, küstahlığın geride kaldığı, ötekileştirmelerin geride kaldığı, kucaklayıcı, mütevazi, samimi haktan yana, demokrasiden yana, şeffaf, hesap verebilir yönetime katılma isteğini ortaya koyan bir ses bu" dedi.

'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRETİ BAŞARACAĞIZ'

Dip dalganın büyüyeceğini savunan Başkan Soyer, "Türkiye, yepyeni bir Türkiye olacak. Bambaşka bir Türkiye olacak. Bu değişim başladı ve bu değişimin öncülüğünü bizler yapacağız. Bu değişim İzmir'den başlayacak. Hepimiz İzmirli olmakla gurur duyuyoruz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Uzun bir müzakere sürecini tamamladık. Göreceksiniz önümüzdeki birkaç yıl içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eşit işe eşit ücreti başaracağız" diye konuştu.

'BUGÜNDEN İTİBAREN GERİYE DÖNMEK YOK'

Başkan Soyer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru olduğunu belirttiği 800 işçinin sözleşmedeki maddelerden yararlanabilmeleri için ağustosta yapacakları mecliste karar alacaklarını da duyurdu. Soyer, "Sizin yüzünüz gülmüyorsa bizim yüzümüz gülmez. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi önümüze bakma vakti. Bir dip dalgası geliyor, dedik ya ve göreceğiz hep birlikte. Türkiye hep birlikte Türkiye olacak. Emeğin, özgürlüğün, demokrasinin yeşerdiği Türkiye olacak. Aydınlık bir gelecek bizi bekliyor; ama şundan emin olun, bu bize altın tepsilerde sunulan bir şey olmayacak. Biz bunu alın terimizle emeğimizle bileğimizin hakkıyla söke söke alacağız. Onun için bugünden itibaren artık geriye dönmek yok. Arkaya bakmak yok. Bundan sonra önümüze bakacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ OMUZLARINIZDA HİSSEDİN'

Tunç Soyer, işçilerden işlerini en iyi şekilde yapmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Bugün elimizden ne geliyorsa yaptık ve sözleşmeyi imzaladık. Bugünden itibaren ne sizin ne bizim mazeretimiz yok. Olabilecek en iyi şeyi yapmaya çalıştık. Bundan sonra el birliği ile aydınlık ülkeyi kurmak için üzerimize düşeni yapmaya başlayacağız. Yani eğer süpürge yapıyorsa arkadaşımız, yerde tek bir izmarit bırakmayana kadar süpürecek. Eğer direksiyon sallıyorsa arkadaşım, kazasız belasız götürecek. Güzler yüzlü hizmet verecek. Her kim nerede ne iş yapıyorsa, en iyisini yapmaya çalışacak. İşçi arkadaşım en iyi işçi olacak. Başkan arkadaşım en iyi başkan olacak. Bizim mazeretimiz yok. Türkiye'nin yükünü omuzlarınızda hissedin. Bunu Türkiye'de bizden başka yapacak kimse yok. Bunu Malatya'dan, Kayseri'den, Ankara'dan, İstanbul'dan beklemeyin. O aydınlık ülkeyi kuracak olan İzmir'dir, biziz, sizsiniz."

ÇERKEZOĞLU: KIDEM TAZMİNATI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise en onurlu şeyin, emeğinin hakkını almak için yan yana gelmek ve mücadele etmek olduğunu söyledi. Kıdem tazminatına dair da açıklama yapan Çerkezoğlu, "İzmir'den DİSK olarak sesleniyoruz. Kıdem tazminatı bizim son kalemizdir. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer kıdem tazminatımızı gasbetmeye kalkarlarsa DİSK olarak bütün gücümüzle, sendikalı ve sendikasız işçilerle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. İş güvencemize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da işçi sınıfının önüne engellerin konulduğunu; ancak işçilerin o engelleri hep birlikte aştığını savundu. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile sendikaların önüne engeller çıkarıldığını savunan Çalışkan, "Emeğe düşman saldırılar devam etti, bundan sonra da devam edecek. İzmir'den güçlü bir ses verdiniz KHK'lara karşı durdunuz; ancak adaletsiz bir uygulama ile kadro düzenlemesi yapıldı. Kamu görevi yapan üyelerimizin de olduğu işçiler kadro düzenlemesinden mahrum edildi. Kadro anamızın ak sütü gibi haklıdır. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, önemli olanın "kazandık" değil cebine konulanı koruyabilmek olduğunu belirterek, kıdem tazminatını yedirmeyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. İşçiler, sözleşme sevincini davul- zurna eşliğinde halay çekerek, yaşadı. Remzi Çalışkan da halaya katıldı.

SÖZLEŞME SONRASI İŞÇİLERİN ALACAĞI ÜCRETLER

Sözleşmeye göre, A grubundaki işçinin ücreti yüzde 39,40 artışla 3135, B grubundaki işçinin ücreti yüzde 40,37 artış ile 3238, C grubundaki işçinin ücreti yüzde 42,61 artış ile 3341, D grubundaki işçinin ücreti ise yüzde 41,87 artışla 3403 TL oldu. Günlük yevmiyelere en düşük yüzde 37,77 ile en yüksek yüzde 39,75 oranında artış geldi. Yeni sözleşme ile birlikte şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim maaşlarında 18 günlük, aralık maaşında ise 22 günlük yevmiye göre hesaplanan ikramiye oranları da artmış oldu. Sözleşmeye göre işçilerin sosyal haklarında da önemli iyileşmeler yapıldı. İlkokulda çocuğu olanlar için öğrenim yardımı yüzde 115,36, ortaokulda yüzde 102,18, lisede yüzde 92,77, üniversitede 108,01, özürlü çocuk yardımı ise yüzde 12,78 oranında arttı.

İLK KEZ DÜĞÜN VE SÜNNET YARDIMI YAPILACAK

Sözleşmeye ilk defa sünnet ve düğün yardımı yapılmasına yönelik maddeler de eklendi. Buna göre, işçilerin sünnet olacak çocukları için 279,80 TL oranında yardım yapılacak. Yine evlenen işçilere bir cumhuriyet altını verilecek. İşçilerin evlenen çocuklarına ise 279,80 TL yardım yapılacak. Birleştirilmiş sosyal yardımlar adı altında ise 2 ayda bir eşit taksitlerle toplamda 1000 TL ödeme yapılacak. Sözleşmeye göre, işçinin ölen anne veya babası için "ölüm yardımı" adı altında ödenen 471 TL, 902,35 TL'ye yükseltildi. İzin harçlığı da izne çıkılan gün başına 15 TL'den 21,89 TL'ye çıkarıldı.

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DHA