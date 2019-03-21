Sözlü: "Adana’nın mutlu insanların yaşadığı bir şehir olmasını amaçlıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, 31 Mart'taki yerel seçimlerde hemşehrilerinden alacağı destekle kentsel yenileme, ulaşım, istihdam, sosyal belediyecilik ve turizmde atılım dönemini başlatacaklarını söyledi. Sözlü, "Adana'mızın refah ve huzur ikliminde üretken, mutlu insanların yaşadığı bir şehir olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Sözlü, ulusal bir kanalın programına konuk oldu. Üç dönemi Ceyhan'da olmak üzere 20 yıldır kesintisiz belediye başkanlığı yaptığını belirten Sözlü, sahip olduğu bilgi ve deneyimle Adana'nın gelecek 100 yılını şekillendirecek projeler ve planlamaları hazır hale getirdiklerini dile getirdi. Sözlü, "Adana'mızın refah ve huzur ikliminde üretken, mutlu insanların yaşadığı bir şehir olmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Ulaşım ve kentsel yenilemeye bir bütün halinde bakıyoruz"

Başkan Sözlü, yeni hizmet döneminde Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde deprem güvenli konutlara, geniş yeşil alanlara ve sosyal donatılarak sahip kentsel dönüşüm ve yenileme projelerini hayata geçirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uyum içinde çalışmalar yürüteceklerini, bunun için ihtiyaç duyulan imar düzenlemelerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kentsel dönüşüm ve yenileme ile ulaşım projelerini bir bütünlük içinde ele aldıklarını kaydeden Başkan Sözlü, "Adana'nın ulaşımını rahatlatmak için yeni bulvarlar, köprüler, köprülü kavşaklar yaptım. Ama metroyu tamamlamak lazım. Bunun için Devlet Bahçeli Köprüsü'nde ve İlim Yolu üzerindeki köprümüzde lastik tekerlekli araçların yanı sıra raylı sistemlere yer verdik. Metro hattını üniversiteye, yeni stadyuma çıkarırken, Devlet Bahçeli Köprüsü üzerinden Turgut Özal Bulvarı'na, Baraj Yolu'ndan çarşı merkezine indirmek gerekiyor. İnşallah ikinci dönemde hükümetimizin desteğiyle bunu yapacak bakış açısı ve kudret bizde olacak" diye konuştu.

Başkan Sözlü, özel halk otobüsleri ve minibüs kooperatifleri yöneticileriyle mutabakata vardıklarını, yeni döneme toplu taşımada büyük otobüslerle hizmet verilmesi için ortak paydada buluşarak gereken yenilemeleri yapacaklarını bildirdi.

"Üç ilçeye 11 yeni organize sanayi bölgesi kazandırıyoruz"

Adana'nın en önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini kaydeden Başkan Hüseyin Sözlü, kente yeni istihdam alanları kazandırmak için 54 bin dönüm arazide imar düzenlemelerini tamamladıklarını ifade etti. Başkan Sözlü, Sarıçam, Ceyhan, Karataş ve Karaisalı ilçelerinde 11 yeni organize sanayi bölgesi ve üretim merkezinin kurulmasına öncülük ettiklerini, 250 bin kişiye iş, aş sağlayacak şekilde altyapısı güçlü, ulaşım imkanları eksiksiz, modern ve güvenli sanayi tesislerinin Adana'da yükselmesi için hamleler yaptıklarını bildirdi.

"Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz katlanacak"

Başkan Hüseyin Sözlü, insan merkezli sosyal belediyecilik hizmetlerinin katlanarak devam etmesi için yeni dönemde de seferber olacaklarını anlattı. Adana'da yüzde 17 oranında engelli nüfus yaşadığını, dezavantajlı bireyleri hayata bağlayan hizmetleri bütünlük içinde sürdüreceklerini söyleyen Sözlü, hasta nakil ambulansı, evde bakım ve evde sağlık hizmetlerini en az iki katına çıkartıp, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yaşamaya sevincini arttırmak için mesai yapacaklarını aktardı. Başkan Sözlü, hem engelli vatandaşların, hem de onların ailelerinin mutlu olması için Engelsiz Yaşam Merkezi projesini gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Başkan Sözlü, "25 dönüm üzerinde konumlandıracağımız Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yarı açık ve kapalı konferans salonları, fizyoterapi havuzu, atlı terapi maneji, hobi bahçeleri, yürüyüş ve koşu alanları, engelsiz parklar, rehabilitasyon üniteleri, kütüphane, revir ve fizik tedavi üniteleri bulunacak. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri bu tesislerden ücretsiz yararlanacaklar" şeklinde konuştu.

"Gastronomi turizminden daha fazla pay alacağız"

Sözlü, Adana'nın yöresel lezzetleri ve mutfak kültürüyle öne çıktığını, bu potansiyeli kent halkı yararına ekonomik kazanca dönüştürecek yatırım ve faaliyetlere de büyük önem vereceklerini kaydetti. Başkan Sözlü, özellikle gastronomi turizminde öne çıkmak, yerli ve yabancı turistlerin daha fazla sayıda bölgeye gelmesi için komşu iller Hatay ve Gaziantep'le ortak projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA