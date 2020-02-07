SP Genel Başkan Yardımcısı Bitmez, çığ faciasında ölen ilçe başkanının taziyesine katıldı

SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Van'da yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt'un taziyesine katıldı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez ve beraberindeki heyet, Van-Bahçesaray kara yolunda yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve diğer vatandaşların taziyesine katılmak üzere Van'a geldi. Taziye ziyaretlerinin ardından Saadet Partisi Van İl Başkanlığında basınla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek, Van halkının acıyı yaşama ve paylaşma noktasında dayanışma içerisinde olduğunu söyledi. Bitmez, "Van ilimizin Bahçesaray ilçesinde salı günü yaşanan çığ felaketinin ardından ikinci bir çığ felaketi yaşanmış ve toplamda 41 vatandaşımız şehit olmuşlardır. Cenab-ı Hak'tan vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

İkinci gün vefat eden SP İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt'un gönüllü olarak kurtarma çalışmaları için bölgede olduğunu ifade eden Bitmez, "Takdir-i ilahi ikinci çığın altında kalarak vefat etmiştir. Vefat eden diğer vatandaşlarımızın cenaze namazlarında, taziyelerinde bulunmak üzere genel başkanımızın görevlendirmesi ile bir heyet halinde Ankara'dan Van'a intikal ettik. Genel Başkan Yardımcımız Sinan Bey, biz ve Van'ın eski milletvekili Fethullah Beyle beraber taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Van halkının acıyı paylaşma noktasında bir dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Bitmez, "Yani bu tip afetler üzücü ama taziye ziyaretlerinde de gördüğümüz bir husus var ki Van halkı, bölge insanı özellikle acıyı paylaşma, acıyı azaltma noktasında bir dayanışma içerisindedir. Bu yönüyle de sevindiğimiz bir nokta, ama afetler açısından Allah-u Teala'nın takdiri olmakla beraber vatandaş olarak bizlerin, devletin, kamu yöneticilerinin dikkat etmesi ve alınması gereken tedbirler var. Bundan sonra daha fazla riayet edilerek afetler yaşandıktan sonra değil öncesinde alınması gereken tedbirlerin alınmasını temin ederek, bu tip afetlerde üzüntümüzü azaltacak adımları atmış oluruz. Van halkımıza, vefat eden vatandaşlarımıza, askerlerimize geçmiş olsun diyoruz, başsağlığı diliyoruz. Çığ altında kalan kardeşlerimiz için iyi dileklerde bulunuyoruz. Tabi bu kadar uzun mesafeden sonra çok umut verici bir durum yok ama Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah onlar da hayırlı bir şekilde kurtarma çalışmaları neticesinde kurtulurlar ümidindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA