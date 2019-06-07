S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 8 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 5 Haziran itibarıyla son bir haftada 8 adet zalışla 841 adete düştü.

S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 4 adet düşüşle 208'e geriledi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 12 adet azalarak 1,049 adete düştü. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.

S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 63 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,013 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 33 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 440, Anadarko'da 2 adet düşüşle 114 oldu.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor.

DHA