SP İl Başkanlığı’nda bayramlaşma

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.

SP Kayseri İl Başkanlığı'nda Ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Parti binasında düzenlenen törende, SP Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, partililerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bayramların birlik ve beraberlik için önemli olduğunu belirten Ürkündaş, Kayserililerin de bayramlarını kutladıklarını belirtti.

Bayramlaşma törenine, SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, SP eski İl Başkanı Mahmut Arıkan ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: İHA