Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+', uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi. Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu da "B" olarak teyit ettiği kaydedildi. Ayrıca kurum; Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA