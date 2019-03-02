Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu yaptı

Uzaya insan taşımak için tasarlanan "SpaceX Crew Dragon" (Uzak X mürettebat Ejderha) gösteri uçuşu yapıyor.

ABD Uzay mekiğinin emekliye ayrılmasından sonra SpaceX's Crew Dragon kapsülü, uzaya fırlatıldıktan sonra ABD toprağına geri dönen uzaya insan taşıyan ilk uzay aracı oldu.

Uzaya insan taşımak için tasarlanan ilk uzay kapsülü olan SpaceX's Crew Dragon Cumartesi günü, gösteri için Florida Kenedi Uzay Merkezinden mahalli saatle saat 3'de havalandı.

Mürettebat Ejderhası (Crew Dragon) NASA tarafından dünya yörüngesindeki uzay istasyonuna astronot göndermek için kullanılan, ticari olarak üretilen ilk uzay aracı olacak. Boeing tarafından imal edilen Starliner kapsülüne bağlanan Space X Crew Dragon, ABD'nin uzaya insan göndermek için 10 yıldır Rusya'ya bağımlı kalmasına sona verecek.

Dünyadan 254 mil yüksekte, mermiden 10 kat daha hızlı olan SpaceX" kapsülü Uluslararası uzay istasyonuna doğru yol alıyor.

Crew Dragon, bu defa uzaya insan yerine "kahraman uzaylı" ismi verilen bir kukla taşıyor. Crew Dragon, pazar günü Uzay istasyonuna bağlanarak 181 kilo gram ağırlığında bir yük teslim ettikten 5 gün sonra dünyaya dönecek. Bu denemenin başarılı geçmesi halinde birkaç aylık güvenlik kontrollerinden sonra Space X Crew Dragon'un temmuz ayında NASA'nın 2 astronotunu Uluslararası uzay istasyonuna götürmesi planlanıyor.

NASA, uzay mekiğini 2011 yılında emekliye ayırdıktan sonra gelecek nesil insanlı uzay aracı imalatını özel sektöre devretti. NASA insanlı uzay aracı imal etmeleri için SpaceX 2 milyar 600 milyon dolar, Boeing (BA) ise 4 milyar 200 milyonluk bir anlaşma imzaladı.

NASA, 2011 yılından beri Rus Soyuz roketleriyle uzaya gönderdiği her bir astronot için Rusya'ya yaklaşık $80 milyon dolar ödedi. NASA, Space X'in bu sene hizmete alınmaması durumunda 2019'ın sonları ve 2020 ilkbaharında uzaya birkaç astronot daha göndermek için Soyuz ile anlaşma yapmış durumda.

NASA geçen ayın sonunda yayımladığı bir açıklamada firmaların 2019 yılında insanlı uzay aracının hazır olacağından emin olduğunu, Soyuz ile yapılan anlaşmanın tedbir amaçlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA