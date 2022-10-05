SpaceX, Falcon 9 ile 3 astronot ve 1 kozmonotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi!

SpaceX, Crew-5 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na Falcon 9 ile 3 astoronot ve 1 kozmonot gönderdi.

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SpaceX, Falcon 9 ile 3 astronot ve 1 kozmonotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi!

SpaceX şirketi, Crew-5 projesi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 adı verilen roket ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 3 astronot ve 1 kozmonotun uçuşunu gerçekleştirdi.

SpaceX, Falcon 9 ile 3 astronot ve 1 kozmonotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi!

İnsan sağlığı, ay yakıt sistemi vb. alanlarda 200'den fazla deney yapacak olan astronotların yaklaşık 5 ay sürecek olan uzay seyahatlerinin ardından Dünya'ya dönmeleri bekleniyor.

UZAYA SEYAHAT EDEN İLK KIZILDERİLİ KADIN

Mürettebat, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bağlı astronotlar Nicole Mann ve Josh Cassada, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na (JAXA) bağlı astronot Koichi Wakata ve Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roscosmos) bağlı Anna Kikina'dan oluşuyor.

Anna Kikina uzaya seyahat eden ilk Rus kozmonot olurken Nicole Mann da, uzaya seyahat eden ilk Kızılderili kadın olarak da kayıtlara geçti. Konu ile ilgili açıklama yapan Mann, “Yerli Amerikalıları ve mirasımı temsil etmekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

SpaceX, Falcon 9 ile 3 astronot ve 1 kozmonotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi!

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