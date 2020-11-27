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  3. SpaceX’in astronotu Victor Glover, yörüngeden Dünya’yı görüntüledi!

SpaceX’in astronotu Victor Glover, yörüngeden Dünya’yı görüntüledi!

SpaceX tarafından üretilen "Crew Drago " kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Victor Glover, Dünya'yı yörüngeden görüntüledi. Adete büyüleyen anlar, büyük beğeni gördü.

SpaceX’in astronotu Victor Glover, yörüngeden Dünya’yı görüntüledi!

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başladı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi’yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

Astronotlar görevlerine başlarken, Crew-1 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Victor Glover sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Glover, Dünya’nın kendine hayran bırakan görüntüleri, “Uzaydan ilk videom. Dragon uzay aracının penceresinden Dünya’ya bakın. Nefes kesen bir manzara” ifadelerini kullanarak takipleriyle paylaştı. Yörüngeden Dünya’yı kayda alan Glover’ın görüntüsü binlerce beğeni aldı. Astronotlar 6 ay uzayda kalacak.

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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