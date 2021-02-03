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  3. SpaceX’in uzay aracının inişi hüsranla sonuçlandı!

SpaceX’in uzay aracının inişi hüsranla sonuçlandı!

Amerikan havacılık üreticisi ve uzay taşımacılığı sağlayan SpaceX’in Starship SN9 uzay aracı, gerçekleştirdiği kalkışın ardından iniş yaptığı sırada iniş pistine düşerek patladı. Yaklaşık 6 dakika 26 saniye sonra yapılan inişin ve patlamanın o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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03 Şubat 2021 Çarşamba 09:20
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