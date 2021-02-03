SpaceX’in uzay aracının inişi hüsranla sonuçlandı!
Amerikan havacılık üreticisi ve uzay taşımacılığı sağlayan SpaceX’in Starship SN9 uzay aracı, gerçekleştirdiği kalkışın ardından iniş yaptığı sırada iniş pistine düşerek patladı. Yaklaşık 6 dakika 26 saniye sonra yapılan inişin ve patlamanın o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
Küçükçekmece'de sokak köpeğine vahşet! Kıyıya bağlanıp göle atılarak öldürüldü
3 Şubat Hava Durumu | Yurtta yer yer sağanak yağış görülecek!
Telefonuna bakmak isterken balkondan düştü!
Kümese girdiğini fark etti! Kürekle öldürüp ayaklarından ağaca bağladı
03 Şubat 2021 Çarşamba 09:20
Benzer Videolar