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Sparta Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Sparta Prag deplasmanına konuk oluyor.

Sparta Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avrupa'da futbolun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 heyecanı başlıyor. Bu sezon Sivasspor'un da ülkemizi temsilen yarıştığı turnuvada ilk hafta maçları bu akşam oynanacak. Milli oyuncularımız, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği ve son dönemde oldukça formda olan Lille, Sparta Prag deplasmanına gidiyor. Daha önce karşı karşıya gelmeyen iki takım, UEFA Avrupa Ligi Grup H'de ilk kez karşılaşacak. Peki, Sparta Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlamak isteyen Sparta Prag ve Lille, kozlarını Generali Arena'da paylaşacak. Bu akşam, TSİ 22.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Hırvat hakem Duje Strukan tarafından yönetilecek. Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Goran Perica ve Alen Jaksic üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezonda tüm Avrupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak. Sparta Prag - Lille maçı bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak. 

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu:
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)
Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)

B Grubu:
Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)
Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)

C Grubu:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

D Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)
Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)

E Grubu:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)
PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:
Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)

G Grubu:
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

H Grubu:
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)

I Grubu:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor

J Grubu:
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Onur Çelik
Spor Editörü


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