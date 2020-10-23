Sparta Prag - Lille maçında Yusuf Yazıcı'dan hat-trick şov!
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Sparta Prag- Lille maçında Lille 4-1'lik skorla Sparta Prag'ı yenerek grupta liderliğe yükseldi. Maçta Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise attığı üç golle maça damgasını vurdu.
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23 Ekim 2020 Cuma 10:13
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