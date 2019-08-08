Sparta Prag - Trabzonspor maçında 4 gol!

Geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayan ve 4 yıl sonra Avrupa biletini alan Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag’a konuk oldu.

Sparta Prag - Trabzonspor maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

SPARTA PRAG- TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa’nın şutunda top üstte auta çıktı.

7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik’in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga’nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan’dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada Trabzonspor’un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme’nin şutu yandan auta çıktı.

35. dakikada Kanga’nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.

41. dakikada Spart Prag’ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada Hasek’in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh’in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Ünal Karaman, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Obi Mikel'in yerine Sörloth oyuna girdi.

68. dakikada Kanga'nın attığı golle Sparta Prag, farkı 2'ye çıkardı.

76. dakikada Abdülkadir Ömür, yerini Avdijaj'a bıraktı.

83. dakika GOOL! Ekuban attı! Tur için umutlanıyoruz. 2-1

88. dakika GOOOOOL! Sörloth attı! Beraberliği yakalıyoruz... 2- 2

Tribünler boş kaldı

Sparta Prag ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. Çek ekibi, UEFA cezası nedeniyle karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını ve bu nedenle Bordo-Mavili taraftarların da deplasman tribününe alınmayacağını açıklanmıştı.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor'un yedekleri: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Campi, Ivanildo, Doğan Erdoğan, Avdijaj, Sörloth

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

Sparta Prag'ın yedekleri: Semih Kaya, Heca, Julis, Radakovic, Moberg-Karlsson, Kozak, Hancko