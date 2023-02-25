Spartak Ajazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spartak Ajazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spartak Ajazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spartak Ajazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spartak Ajazi 3 Temmuz 1994 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spartak Ajazi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Spartak Ajazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Spartak Ajazi'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Spartak Ajazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spartak Ajazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Spartak Ajazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spartak Ajazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında Shkëndija U19

1 Temmuz 2013 yılında KF Laçi

31 Ocak 2014 yılında KS Burreli

10 Ağustos 2014 yılında KF Iliria

11 Eylül 2015 yılında KS Burreli

26 Ocak 2017 yılında Besëlidhja

1 Ocak 2018 yılında KS Burreli

1 Temmuz 2019 yılında KS Kastrioti

Spartak Ajazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spartak Ajazi şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Spartak Ajazi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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