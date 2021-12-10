Spartak Moskova UEFA Avrupa Ligi'nde tur sevincini Türkçe şarkıyla kutladı! Paylaşımına beğeni yağdı!

UEFA Avrupa Ligi C grubunda yer alan ve Napoli, Leicester City gibi güçlü rakiplerine rağmen başarılı bir performans gösteren Spartak Moskova, son karşılaşmada Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı maçı 17. dakikada Bakayev'in attığı gol ile kazanan Rus temsilcisi, bu sonucun ardından önemli bir başarıya imza atarak grubunu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

TÜRKÇE ŞARKI DİKKAT ÇEKTİ

Spartak Moskova'nın galibiyet sevinci ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ülkemizde de oldukça fazla dinlenen "Patlamaya devam" adlı Türkçe şarkıyı kullanan Moskova, rakiplerini birer süper kahraman karakterlinin yer aldığı animasyonda kullandı. Animasyonun devamında kendi logosuyla başka bir süper kahramanın ortama giriş yaptığı görüldü. Rus ekibinin böyle bir videoda bu tarz bir şarkı kullanarak yaptığı espri özellikle Türk sporseverler tarafından ilgiyle paylaşıldı.

RUSYA'DA MİLYONLARA ULAŞTI

Rusların bu şarkıya olan ilgisi ise Spartak Moskova'nın yaptığı paylaşımdan çok daha öncesine dayanıyor. Öyle ki "İsyan Tetick" adlı şarkıcının "Patlamaya devam" adlı parçası, Rusya'da Shazam'da aratılan 6. şarkı konumunda girmeyi başardı ve dünyaca ünlü TikTok'erlar tarafından da defalarca kez kullanıldı. Rusların sosyal medya platformları aracılığıyla tanıdığı bu şarkı ülkede oldukça popüler oldu ve herkes tarafından kullanılmaya başlandı.