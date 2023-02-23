Spas Delev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spas Delev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spas Delev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spas Delev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Spas Delev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spas Delev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spas Delev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spas Delev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spas Delev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spas Delev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spas Delev 22 Eylül 1989 tarihinde Klyuch şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Спас Делев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spas Delev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vasilev & Co. Consulting yapmaktadır. Spas Delev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Spas Delev'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Spas Delev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spas Delev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Spas Delev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spas Delev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CSKA Sofya

30 Haziran 2010 yılında Pirin

1 Temmuz 2010 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2012 yılında Mersin İY

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2013 yılında CSKA Sofya

29 Temmuz 2013 yılında Las Palmas

20 Şubat 2014 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2015 yılında Beroe

1 Temmuz 2016 yılında Pogon Szczecin

7 Ağustos 2019 yılında Arda Kardzhali

1 Ocak 2022 yılında Ludogorets

Spas Delev kimdir

Spas Delev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spas Delev şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Spas Delev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 4 gol atmıştır.

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Spas Delev nereli

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