Spas Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spas Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spas Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spas Georgiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Spas Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spas Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spas Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spas Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spas Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spas Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spas Georgiev 21 Haziran 1992 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Спас Иванов Георгиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spas Georgiev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11extra yapmaktadır. Spas Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Spas Georgiev'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Spas Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spas Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Spas Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spas Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Slavia Sofia

1 Ağustos 2012 yılında Montana

1 Mart 2013 yılında Slavia Sofia

26 Temmuz 2013 yılında Dob. Dobrich

10 Temmuz 2015 yılında Livingston FC

1 Şubat 2016 yılında Albion Rovers

1 Mayıs 2016 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2016 yılında Dunav

12 Aralık 2016 yılında Botev Vratsa

21 Ocak 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2019 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

1 Temmuz 2022 yılında Beroe

Spas Georgiev kimdir

Spas Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spas Georgiev şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Spas Georgiev nereli

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