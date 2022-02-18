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Spazm ne demek, TDK'ya göre Spazm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Spazm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Spazm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Spazm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Spazm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Spazm ne demek, TDK'ya göre Spazm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Spazm ne demek? Spazm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi spazm kelimesi. Peki spazm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre spazm nedir, spazm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SPAZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Spazm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Spazm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre spazm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle kalp, mide, bağırsak ve kasların elde olmadan kasılması

SPAZM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bağırsak spazmı, kalp spazmı, mide spazmı

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