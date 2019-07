Spencer Tracy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SPENCER TRACY KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Nisan.1900 Ölüm tarihi : 10.Haziran.1967

Spencer Tracy kaç yaşında öldü : 67

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Spencer Tracy doğum yeri : Milwaukee, Wisconsin, ABD.

Ölüm yeri : Beverly Hills, Kaliforniya, ABD.

SPENCER TRACY BİYOGRAFİSİ

Sinema sektörünün en iyi aktörlerinden biri kabul edilen oyuncu, AFI'nın "100 yılın 100 starı" listesinde 9. sırada yer almıştır.

SpencerTracy Bonaventure, 5 Nisan 1900 tarihinde, ABD. Wisconsin, Milwaukee’de doğmuştur. Babası John Edward Tracy, annesi Caroline Brown’dır.

1917 yılına kadar bir din okulunda öğrenim görürken kaçıp donanmaya katıldı asker oldu. 1. Dünya savaşından sonra Wisconsin Ripon Koleji’nde okudu ama mezun olamadı. Ardından 1922 yılında New York’a taşınıp Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi’ne başladı. 1920'li yıllar boyunca Michigan, Kanada ve Ohio'da tiyatrolarda oynadı.1929 yılına kadar Broadway’de sahneye çıktı. The Last Mile (Son Mil) oyunundaki başarısı üzerine Hollywood’a çağrıldı.

70’in üzerinde filmde oynadı, yarattığı eşsiz karakterlerle çağının büyük oyuncusu oldu.

CaptainCourageus (Cesur Kaptan) 1937 filmindeki Portekizli balıkçı rolü ile ve Boy’sTown (Yarının Gençliği) 1938, filmindeki Rahip Flanagan rolleriyle iki yıl üst üste “en iyi erkek oyuncu” Oscar’ını kazandı.

Katolik olan Spencer Tracy karısından hiç boşanmadı ama 1941 yılından 1967 yılında ölümüne kadar da oyuncu Katharine Hepburn ile birlikte yaşamıştır.

SpencerTracy, 10 Eylül 1923 tarihinde oyuncu LouiseTreadwell ile evlendi. Louise Treadwell Tracy'Susie' (d. 1932) ve John Ten BroeckTracy (d.1924) adında iki çocuğu vardır.

SpencerTracy, 10 Haziran 1967 tarihinde Kaliforniya, Beverly Hills’deson filmi GuessWho'sComingtoDinner'ın bitmesinden 17 gün sonra kalp krizi geçirerek 67 yaşında ölmüştür.

1988 yılından bu yana Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi başarı gösteren oyunculara Spencer Tracy Ödülü vermektedir.



Filmleri :

1930 - TheStrongArm

1930 - TaxiTalks

1930 - The Hard Guy

1930 - UptheRiver

1931 - QuickMillions

1931 - SixCylinderLove

1931 - Goldie

1932 - SheWanted a Millionaire

1932 - SkyDevils

1932 - DisorderlyConduct

1932 - YoungAmerica

1932 - Society Girl

1932 - ThePaintedWoman

1932 - Me and My Gal

1932 - 20,000 Years in SingSing

1933 - TheFace in theSky

1933 - Shanghai Madness

1933 - ThePowerandtheGlory

1933 - Man'sCastle

1933 - The Mad Game

1934 - The Show-Off

1934 - LookingforTrouble

1934 - BottomsUp

1934 - NowI'llTell

1934 - Marie Galante

1935 - It's a Small World

1935 - TheMurder Man

1935 - Dante'sInferno

1935 - Whipsaw

1936 - Riffraff (film)

1936 - Fury

1936 - San Francisco

1936 - LibeledLady

1937 - TheyGaveHim a Gun

1937 - CaptainsCourageous

1937 - Big City

1938 - Mannequin

1938 - Test Pilot

1938 - Hollywood Goes toTown

1938 - BoysTown

1939 - ForAuldLangSyne: No. 4

1939 - Hollywood Hobbies

1939 - StanleyandLivingstone

1940 - I TakeThisWoman

1940 - YoungTom Edison (cameo)

1940 - Northward, Ho!

1940 - NorthwestPassage

1940 - Edison, the Man

1940 - BoomTown

1941 - Men of BoysTown

1941 - Dr. JekyllandMr. Hyde

1942 - Woman of theYear

1942 - Ring of Steel

1942 - TortillaFlat

1942 - Keeper of theFlame

1943 - His New World

1943 - A GuyNamed Joe

1944 - TheSeventh Cross

1944 - ThirtySecondsOver Tokyo

1945 - WithoutLove

1947 - TheSea of Grass

1947 - CassTimberlane

1948 - State of theUnion

1949 - Edward, My Son

1949 - Adam'sRib

1949 - Malaya

1950 - Father of theBride

1951 - ForDefenseforFreedomforHumanity

1951 - Father'sLittleDividend

1951 - The People AgainstO'Hara

1952 - Pat and Mike - KatharineHepburn

1952 - Plymouth Adventure - Gene Tierney

1953 - TheActress

1954 - BrokenLance

1955 - BadDay at Black Rock

1956 - TheMountain (1956 film)

1957 - Desk Set - Katharine Hepburn

1958 - TheOld Man andtheSea

1958 - TheLastHurrah

1960 - InherittheWind

1961 - TheDevil at 4 O'Clock

1961 - Judgment at Nuremberg

1962 - Batının Zaferi

1963 - It's a Mad, Mad, Mad, Mad World

1967 - Beklenmeyen Misafir - Katharine Hepburn