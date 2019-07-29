Spencer Tracy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
Spencer Tracy Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında Nerede Nasıl Öldüğü, Memleketi ve Nereli Olduğu? Spencer Tracy hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SPENCER TRACY KİMDİR?
Doğum tarihi : 05.Nisan.1900 Ölüm tarihi : 10.Haziran.1967
Spencer Tracy kaç yaşında öldü : 67
Kilo & Boy :
Burcu : Koç
Meslek : Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu
Spencer Tracy doğum yeri : Milwaukee, Wisconsin, ABD.
Ölüm yeri : Beverly Hills, Kaliforniya, ABD.
SPENCER TRACY BİYOGRAFİSİ
Sinema sektörünün en iyi aktörlerinden biri kabul edilen oyuncu, AFI'nın "100 yılın 100 starı" listesinde 9. sırada yer almıştır.
SpencerTracy Bonaventure, 5 Nisan 1900 tarihinde, ABD. Wisconsin, Milwaukee’de doğmuştur. Babası John Edward Tracy, annesi Caroline Brown’dır.
1917 yılına kadar bir din okulunda öğrenim görürken kaçıp donanmaya katıldı asker oldu. 1. Dünya savaşından sonra Wisconsin Ripon Koleji’nde okudu ama mezun olamadı. Ardından 1922 yılında New York’a taşınıp Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi’ne başladı. 1920'li yıllar boyunca Michigan, Kanada ve Ohio'da tiyatrolarda oynadı.1929 yılına kadar Broadway’de sahneye çıktı. The Last Mile (Son Mil) oyunundaki başarısı üzerine Hollywood’a çağrıldı.
70’in üzerinde filmde oynadı, yarattığı eşsiz karakterlerle çağının büyük oyuncusu oldu.
CaptainCourageus (Cesur Kaptan) 1937 filmindeki Portekizli balıkçı rolü ile ve Boy’sTown (Yarının Gençliği) 1938, filmindeki Rahip Flanagan rolleriyle iki yıl üst üste “en iyi erkek oyuncu” Oscar’ını kazandı.
Katolik olan Spencer Tracy karısından hiç boşanmadı ama 1941 yılından 1967 yılında ölümüne kadar da oyuncu Katharine Hepburn ile birlikte yaşamıştır.
SpencerTracy, 10 Eylül 1923 tarihinde oyuncu LouiseTreadwell ile evlendi. Louise Treadwell Tracy'Susie' (d. 1932) ve John Ten BroeckTracy (d.1924) adında iki çocuğu vardır.
SpencerTracy, 10 Haziran 1967 tarihinde Kaliforniya, Beverly Hills’deson filmi GuessWho'sComingtoDinner'ın bitmesinden 17 gün sonra kalp krizi geçirerek 67 yaşında ölmüştür.
1988 yılından bu yana Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi başarı gösteren oyunculara Spencer Tracy Ödülü vermektedir.
Filmleri :
1930 - TheStrongArm
1930 - TaxiTalks
1930 - The Hard Guy
1930 - UptheRiver
1931 - QuickMillions
1931 - SixCylinderLove
1931 - Goldie
1932 - SheWanted a Millionaire
1932 - SkyDevils
1932 - DisorderlyConduct
1932 - YoungAmerica
1932 - Society Girl
1932 - ThePaintedWoman
1932 - Me and My Gal
1932 - 20,000 Years in SingSing
1933 - TheFace in theSky
1933 - Shanghai Madness
1933 - ThePowerandtheGlory
1933 - Man'sCastle
1933 - The Mad Game
1934 - The Show-Off
1934 - LookingforTrouble
1934 - BottomsUp
1934 - NowI'llTell
1934 - Marie Galante
1935 - It's a Small World
1935 - TheMurder Man
1935 - Dante'sInferno
1935 - Whipsaw
1936 - Riffraff (film)
1936 - Fury
1936 - San Francisco
1936 - LibeledLady
1937 - TheyGaveHim a Gun
1937 - CaptainsCourageous
1937 - Big City
1938 - Mannequin
1938 - Test Pilot
1938 - Hollywood Goes toTown
1938 - BoysTown
1939 - ForAuldLangSyne: No. 4
1939 - Hollywood Hobbies
1939 - StanleyandLivingstone
1940 - I TakeThisWoman
1940 - YoungTom Edison (cameo)
1940 - Northward, Ho!
1940 - NorthwestPassage
1940 - Edison, the Man
1940 - BoomTown
1941 - Men of BoysTown
1941 - Dr. JekyllandMr. Hyde
1942 - Woman of theYear
1942 - Ring of Steel
1942 - TortillaFlat
1942 - Keeper of theFlame
1943 - His New World
1943 - A GuyNamed Joe
1944 - TheSeventh Cross
1944 - ThirtySecondsOver Tokyo
1945 - WithoutLove
1947 - TheSea of Grass
1947 - CassTimberlane
1948 - State of theUnion
1949 - Edward, My Son
1949 - Adam'sRib
1949 - Malaya
1950 - Father of theBride
1951 - ForDefenseforFreedomforHumanity
1951 - Father'sLittleDividend
1951 - The People AgainstO'Hara
1952 - Pat and Mike - KatharineHepburn
1952 - Plymouth Adventure - Gene Tierney
1953 - TheActress
1954 - BrokenLance
1955 - BadDay at Black Rock
1956 - TheMountain (1956 film)
1957 - Desk Set - Katharine Hepburn
1958 - TheOld Man andtheSea
1958 - TheLastHurrah
1960 - InherittheWind
1961 - TheDevil at 4 O'Clock
1961 - Judgment at Nuremberg
1962 - Batının Zaferi
1963 - It's a Mad, Mad, Mad, Mad World
1967 - Beklenmeyen Misafir - Katharine Hepburn
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